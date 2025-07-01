Журналист Бенсон: «Цунода пилотировал в Австрии так, будто был в «Ф-1» 5 минут, а не 5 лет. Карьера висит на волоске»

Бенсона поразило, насколько слабо выступил Цунода в Штирии.

Журналист BBC Эндрю Бенсон заявил, что на Гран-при Австрии опытный пилот «Ред Булл» Юки Цунода выступал как новичок.

«Считаю, мы должны что-то сказать о Цуноде, у которого был ужасный день, просто ужасный.

Ферстаппен выбыл на первом круге, в третьем повороте, и «Ред Булл» нуждался в сильной гонке от Цуноды. Да, он плохо выступил в квалификации – на самом деле он был всего в двух десятых от Ферстаппена в первом сегменте, но такой была разница между седьмым и 18-м местом, насколько я помню.

Но он пилотировал так, будто был в «Формуле-1» пять минут, а не пять лет. Два столкновения, и второе, с Франко Колапинто , за которое он получил десятисекундный штраф, получилось очень неуклюжим, и он финишировал последним.

Это парень, чья карьера в «Формуле-1» висит на волоске в данный момент, и мне не кажется, что он продолжит гоняться после окончания этого года», – произнес эксперт в подкасте Chequered Flag.

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