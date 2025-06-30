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  • Тед Кравиц: «Нет смысла избавляться от Цуноды. Это не вина Юки, Лоусона, Переса, Риккардо – дело в болиде «Ред Булл»
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Тед Кравиц: «Нет смысла избавляться от Цуноды. Это не вина Юки, Лоусона, Переса, Риккардо – дело в болиде «Ред Булл»

Кравиц вступился за Цуноду на фоне провалов.

Журналист Sky Sports Тед Кравиц поделился мыслями о неудаче Юки Цуноды на Гран-при Австрии и потенциальной замене японца.

«Дело не пилотах, правда? А в машине. Не в пилотах, так что нет смысла менять Юки. Надо это исправить, сделать машину управляемой. Думаю, сейчас можно определенно об этом говорить.

Второй болид «Ред Булл» практически неуправляемый. Наверное, он такой же, могу представить, что машины одинаковые, но никто не может управлять второй.

Так что это не вина Юки Цуноды, это не была вина Лиама Лоусона, Серхио Переса, Даниэля Риккардо – дело в болиде! Машина создана и настроена так, что ей может управлять только один человек.

Что ж, если этот человек – Макс Ферстаппен, то все нормально. Он так хорош и пытается завоевать пятое чемпионство подряд.

Но если Макс Ферстаппен не в болиде, потому что сходит в начале гонки или покидает команду, о чем много разговоров, что остается?

Нет смысла избавляться от Юки Цуноды, ведь это не его вина», – заключил эксперт.

Гельмут Марко: «Бессмысленно менять Цуноду сейчас»

Цунода стал претендентом на место в «Кадиллаке» (RN365)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
logoСерхио Перес
logoЮки Цунода
logoМакс Ферстаппен
logoДаниэль Риккардо
logoЛиам Лоусон
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