Цунода стал претендентом на место в «Кадиллаке» (RN365)
Цунода может продолжить карьеру в «Кадиллаке».
Новая команда «Формулы-1» «Кадиллак», которая начнет выступать в 2026 году, включила пилота «Ред Булл» Юки Цуноду в список кандидатов на свои два кокпита, утверждает RacingNews365.
Американский коллектив в настоящий момент рассматривает различных гонщиков. Фаворитом пресса называла резервного пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, также в паддоке звучат имена Фелипе Друговича, Чжоу Гуаньюя, Джека Кроуфорда и Джека Дуэна, пишет издание.
Ранее также сообщалось о потенциальном переходе в «Кадиллак» экс-пилота «Ред Булл» Серхио Переса.
Боттас – фаворит на переход в «Альпин» по ходу сезона-2025 в случае разрыва с Колапинто (The Race)
Юки Цунода: «Машина не то чтобы плохая. Но что бы я ни делал, шины плавятся – и я теряю сцепление»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
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