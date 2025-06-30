Цунода стал претендентом на место в «Кадиллаке» (RN365)

Цунода может продолжить карьеру в «Кадиллаке».

Новая команда «Формулы-1» «Кадиллак», которая начнет выступать в 2026 году, включила пилота «Ред Булл» Юки Цуноду в список кандидатов на свои два кокпита, утверждает RacingNews365.

Американский коллектив в настоящий момент рассматривает различных гонщиков. Фаворитом пресса называла резервного пилота «Мерседеса » Валттери Боттаса , также в паддоке звучат имена Фелипе Друговича , Чжоу Гуаньюя , Джека Кроуфорда и Джека Дуэна, пишет издание.

Ранее также сообщалось о потенциальном переходе в «Кадиллак» экс-пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

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Юки Цунода: «Машина не то чтобы плохая. Но что бы я ни делал, шины плавятся – и я теряю сцепление»