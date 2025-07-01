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Тото Вольфф: «Если «Ред Булл» выстрелит в 2026-м, это станет настоящим подвигом»

Вольфф не верит в успехи в «Ред Булл» в 2026-м.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о лояльности Макса Ферстаппена «Ред Булл», а также о шансах австрийцев на прорыв в следующем сезоне – команда впервые будет использовать собственные силовые установки.

«Макс – парень лояльный. Не думаю, что он сразу же покинет корабль, если почувствует, что что-то идет не так.

Командная динамика вокруг Гельмута Марко, безусловно, играет свою роль, как и то, будет ли конкурентоспособной машина на следующий год.

Конечно, всегда есть вероятность, что с инфраструктурой и специалистами команды получится что-то хорошее. Однако, если посчитать эту вероятность, то станет настоящим подвигом, если получится выстрелить сразу», – отметил менеджер.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Kleine Zeitung
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возможные переходы
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