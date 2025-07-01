Норрис получил 10 из 10 от сайта «Ф-1» за Гран-при Австрии, Бортолето – 2-й, Лоусон – 3-й, Пиастри на равных с Алонсо, Ферстаппен вне топ-10
Сайт «Формулы-1» опубликовал рейтинг сильнейших гонщиков Гран-при Австрии. После каждого этапа пять экспертов выставляют оценки спортсменам по десятибалльной шкале с учетом выступлений по ходу всего уик-энда, средний показатель идет в рейтинг.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис, выигравший квалификацию и гонку, получил максимальный балл. В топ-3 попали также новичок «Заубера» Габриэл Бортолето, впервые заработавший очки, и Лиам Лоусон из «Рейсинг Буллз».
Напарник Норриса и лидер сезона Оскар Пиастри разделил пятую строчку с ветераном «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, а сошедший на первом круге пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не попал в десятку.
Рейтинг гонщиков на Гран-при Австрии (сайт «Формулы-1»)
1. Ландо Норрис («Макларен») – 10
2. Габриэл Бортолето («Заубер») – 9,4
3. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 9
4. Шарль Леклер («Феррари») – 8,4
5-6. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,2
5-6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 8,2
7. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 8
8. Эстебан Окон («Хаас») – 7,6
9. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 7,4
10. Джордж Расселл («Мерседес») – 7
Пиастри и Ферстаппен продолжают лидировать по средней оценке за 2025 год, Норрис вернулся в топ-3, сместив Расселла, Окон поднялся в первую десятку.
Средняя оценка за сезон-2025 (сайт «Формулы-1»)
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,6
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,2
3. Ландо Норрис («Макларен») – 8
4-5. Шарль Леклер («Феррари») – 7,9
4-5. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,9
6. Алекс Албон («Уильямс») – 7,7
7. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 7,2
8. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 7,1
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7
10. Эстебан Окон («Хаас») – 6,9
Норрис, Пиастри и Лоусон – лучшие пилоты Гран-при Австрии по версии The Race, Ферстаппен – 13-й
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