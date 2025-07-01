Норрис получил 10 из 10 от сайта «Ф-1» за Гран-при Австрии, Бортолето – 2-й, Лоусон – 3-й, Пиастри на равных с Алонсо, Ферстаппен вне топ-10

Норрис идеально провел уик-энд в Австрии по версии сайта «Ф-1».

Сайт «Формулы-1» опубликовал рейтинг сильнейших гонщиков Гран-при Австрии. После каждого этапа пять экспертов выставляют оценки спортсменам по десятибалльной шкале с учетом выступлений по ходу всего уик-энда, средний показатель идет в рейтинг.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис, выигравший квалификацию и гонку, получил максимальный балл. В топ-3 попали также новичок «Заубера » Габриэл Бортолето, впервые заработавший очки, и Лиам Лоусон из «Рейсинг Буллз».

Напарник Норриса и лидер сезона Оскар Пиастри разделил пятую строчку с ветераном «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, а сошедший на первом круге пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не попал в десятку.

Рейтинг гонщиков на Гран-при Австрии (сайт «Формулы-1»)

1. Ландо Норрис («Макларен») – 10

2. Габриэл Бортолето («Заубер») – 9,4

3. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 9

4. Шарль Леклер («Феррари») – 8,4

5-6. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,2

5-6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 8,2

7. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 8

8. Эстебан Окон («Хаас») – 7,6

9. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 7,4

10. Джордж Расселл («Мерседес») – 7

Пиастри и Ферстаппен продолжают лидировать по средней оценке за 2025 год, Норрис вернулся в топ-3, сместив Расселла, Окон поднялся в первую десятку.

Средняя оценка за сезон-2025 (сайт «Формулы-1»)

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 8,6

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,2

3. Ландо Норрис («Макларен») – 8

4-5. Шарль Леклер («Феррари») – 7,9

4-5. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,9

6. Алекс Албон («Уильямс») – 7,7

7. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 7,2

8. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 7,1

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7

10. Эстебан Окон («Хаас») – 6,9

Норрис, Пиастри и Лоусон – лучшие пилоты Гран-при Австрии по версии The Race, Ферстаппен – 13-й

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