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Норрис, Пиастри и Лоусон – лучшие пилоты Гран-при Австрии по версии The Race, Ферстаппен – 13-й

Норрис возглавил топ гонщиков «Формулы-1» в Австрии.

Издание The Race поделилось рейтингом пилотов по итогам Гран-при Австрии.

Эксперт Эдд Строу традиционно располагает спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда. Однако в этот раз Строу не имел возможности составить рейтинг, так что его временно подменил коллега по The Race Бен Андерсон.

Первую строчку рейтинга по итогам уик-энда занял выигравший гонку Ландо Норрис («Макларен»). Далее расположился его напарник по команде Оскар Пиастри, а тройку лучших замкнул пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон, который финишировал шестым, что стало для него лучшим результатом в карьере в «Ф-1».

Рейтинг пилотов «Формулы-1» на Гран-при Австрии (The Race)

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

7. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

8. Габриэл Бортолето («Заубер»)

9. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

10. Алекс Албон («Уильямс»)

11. Эстебан Окон («Хаас»)

12. Пьер Гасли («Альпин»)

13. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

14. Оливер Бермэн («Хаас»)

15. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

17. Карлос Сайнс («Уильямс»)

18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

19. Франко Колапинто («Альпин»)

20. Юки Цунода («Ред Булл»)

Что случилось на Гран-при Австрии: «Макларены» рискованно рубились за победу, главный герой – середняк

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
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