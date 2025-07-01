Квят и Бедрин выступят за «Пенске» на тестах «Формулы E»
Команда «Пенске» объявила о том, что экс-пилот «Формулы-1» Даниил Квят проведет тесты новичков «Формулы E» в Берлине.
Квят присоединится к бывшему гонщику «Формулы-3» Никите Бедрину, который ранее вступил в молодежную программу «Пенске». Даниил уже садился за руль «электроформулы» на тестах за «Нио» и «Пенске».
Заезды пройдут 14 июля.
Никита Бедрин вошел в молодежную программу «Пенске» в «Формуле Е»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы E»
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