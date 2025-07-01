Квят и Бедрин выступят за «Пенске» на тестах «Формулы E»

Команда «Пенске» объявила о том, что экс-пилот «Формулы-1» Даниил Квят проведет тесты новичков «Формулы E » в Берлине.

Квят присоединится к бывшему гонщику «Формулы-3» Никите Бедрину, который ранее вступил в молодежную программу «Пенске». Даниил уже садился за руль «электроформулы» на тестах за «Нио» и «Пенске».

Заезды пройдут 14 июля.

Никита Бедрин вошел в молодежную программу «Пенске» в «Формуле Е»