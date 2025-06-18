Никита Бедрин вошел в молодежную программу «Пенске» в «Формуле Е»

Никита Бедрин присоединился к молодежной программе «Пенске».

Американская команда «Пенске » объявила, что Никита Бедрин присоединился к ее молодежной программе. Бедрин выступит за «Пенске» на предстоящих тестах «Формулы Е» в Берлине.

В этом сезоне 19-летний российский гонщик провел этап «Формулы-3» в Австралии.

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