Никита Бедрин вошел в молодежную программу «Пенске» в «Формуле Е»
Никита Бедрин присоединился к молодежной программе «Пенске».
Американская команда «Пенске» объявила, что Никита Бедрин присоединился к ее молодежной программе. Бедрин выступит за «Пенске» на предстоящих тестах «Формулы Е» в Берлине.
В этом сезоне 19-летний российский гонщик провел этап «Формулы-3» в Австралии.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: пресс-служба «Пенске»
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