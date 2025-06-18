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Никита Бедрин вошел в молодежную программу «Пенске» в «Формуле Е»

Никита Бедрин присоединился к молодежной программе «Пенске».

Американская команда «Пенске» объявила, что Никита Бедрин присоединился к ее молодежной программе. Бедрин выступит за «Пенске» на предстоящих тестах «Формулы Е» в Берлине.

В этом сезоне 19-летний российский гонщик провел этап «Формулы-3» в Австралии.

Шефа «Феррари» валят? Пресса его уничтожает, президент молчит, Хэмилтон – за перемены.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: пресс-служба &laquo;Пенске&raquo;
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Никита Бедрин
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