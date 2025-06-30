Риккардо отказался возвращаться в «Формулу-1» с «Кадиллаком» (Blick)
Риккардо отклонил предложение «Кадиллака».
Бывший пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо отказался от предложения «Кадиллака» вернуться в чемпионат и занять одно из двух мест в новой команде.
«Кадиллак» станет 11-й командой «Формулы-1» и начнет выступать в гоночной серии со следующего сезона. В данный момент команда продолжает решать вопрос с составом пилотов и изучает различные кандидатуры.
Считается, что основными претендентами на место в «Кадиллаке» являются Валттери Боттас и Серхио Перес. Однако, по информации Blick, изначально в «Кадиллаке» обращались к Даниэлю Риккардо. Однако австралиец отказался возвращаться в «Формулу-1», отметив, что его карьера закончена.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Blick
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