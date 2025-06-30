Гельмут Марко: «Бессмысленно менять Цуноду сейчас»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о потенциальном разрыве с Юки Цунодой после того, как пилот финишировал 16-м на Гран-при Австрии.
«Совершенно бессмысленно менять что-либо сейчас.
Юки в данный момент недостает уверенности. Надо подумать, как помочь ему добиться стабильности, чтобы он мог на протяжении всего уик-энда показывать скорость, которую иногда демонстрирует в практиках.
Но времени у нас немного, следующая гонка уже через неделю. Как бы то ни было, мы сделаем все возможное, чтобы помочь Юки обрести стабильность. Скорость есть, мы видим это в тренировках. Но надо решить проблемы, которые возникают под давлением.
Макс [Ферстаппен] – очевидно, один из лучших пилотов, если не абсолютно лучший. Напарников выводит из равновесия тот факт, что в квалификациях он способен внезапно выдавать быстрые времена – особенно если машиной очень тяжело управлять. Они впадают в отчаяние, допускают ошибки или попадают в аварии, и уверенность исчезает.
[«Ред Булл» будет работать с Цунодой] чтобы спасти ситуацию и по крайней мере набирать очки в ближайших нескольких гонках», – заявил Марко в эфире немецкого Sky.
Кристиан Хорнер: «Ужасная гонка для Цуноды, «Ред Булл» должен понять, что пошло не так. Болид не настолько трудный»