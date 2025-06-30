Ферстаппен останется в «Ред Булл», только если Хорнер будет уволен или ограничен в полномочиях (AMuS)

Клан Ферстаппена выступает за серьезную перестройку «Ред Булл».

Издание Auto Motor und Sport поделилось информацией о будущем пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена .

Утверждается, что опцию, которая позволит четырехкратному чемпиону «Формулы-1» покинуть команду уже в конце года, можно активировать, если Ферстаппен не будет в топ-3 чемпионата в конце июля. Сейчас Макс третий, но гонщик «Мерседес» Джордж Расселл отстает всего на девять очков.

Ранее в прессе появлялись различные сведения об опции выхода.

Не исключен и другой вариант, над которым работает окружение Ферстаппена. Сообщается, что нидерландец останется в «Ред Булл» лишь в случае стратегической перестройки команды, в ходе которой руководитель и исполнительный директор «Ред Булл» Кристиан Хорнер должен быть заменен или ограничен в полномочиях.

Семья Ювидья, владеющая большинством акций компании «Ред Булл», ранее поддерживала Хорнера, однако сейчас уже не исключает изменений в команде, пишет издание со ссылкой на источники.

Также упоминаются и имена возможных преемников Кристиана: к примеру, исполнительного директора «Рейсинг Буллз » Петера Байера и экс-босса «Макларена » и «Заубера » Андреаса Зайдля. Высоко котировался и бывший руководитель «Альпин» Оливер Оукс, однако у британца в данный момент есть проблемы в правовом поле.

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