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Ферстаппен останется в «Ред Булл», только если Хорнер будет уволен или ограничен в полномочиях (AMuS)

Клан Ферстаппена выступает за серьезную перестройку «Ред Булл».

Издание Auto Motor und Sport поделилось информацией о будущем пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Утверждается, что опцию, которая позволит четырехкратному чемпиону «Формулы-1» покинуть команду уже в конце года, можно активировать, если Ферстаппен не будет в топ-3 чемпионата в конце июля. Сейчас Макс третий, но гонщик «Мерседес» Джордж Расселл отстает всего на девять очков.

Ранее в прессе появлялись различные сведения об опции выхода.

Не исключен и другой вариант, над которым работает окружение Ферстаппена. Сообщается, что нидерландец останется в «Ред Булл» лишь в случае стратегической перестройки команды, в ходе которой руководитель и исполнительный директор «Ред Булл» Кристиан Хорнер должен быть заменен или ограничен в полномочиях.

Семья Ювидья, владеющая большинством акций компании «Ред Булл», ранее поддерживала Хорнера, однако сейчас уже не исключает изменений в команде, пишет издание со ссылкой на источники.

Также упоминаются и имена возможных преемников Кристиана: к примеру, исполнительного директора «Рейсинг Буллз» Петера Байера и экс-босса «Макларена» и «Заубера» Андреаса Зайдля. Высоко котировался и бывший руководитель «Альпин» Оливер Оукс, однако у британца в данный момент есть проблемы в правовом поле.

Кристиан Хорнер о будущем Ферстаппена: «У «Мерседеса» свои проблемы, специалисты «Ред Булл» не стали внезапно идиотами»

Кристиан Хорнер: «Титул Ферстаппена нереалистичен, «Ред Булл» даже не думает о чемпионстве»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Auto Motor und Sport
logoМакс Ферстаппен
logoКристиан Хорнер
logoАльпин
Оливер Оукс
logoРейсинг Буллз
logoМакларен
возможные переходы
logoДжордж Расселл
Андреас Зайдль
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