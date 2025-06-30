Кристиан Хорнер: «Титул Ферстаппена нереалистичен, «Ред Булл» даже не думает о чемпионстве»

Хорнер признал, что надежды Ферстаппена на титул тают.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер прокомментировал сход Макса Ферстаппена на Гран-при Австрии , серьезно осложнивший борьбу за пятое чемпионство подряд.

«Разочаровывающий день. Макс отлично стартовал и занял хорошую позицию перед первым поворотом. В третьем повороте, к сожалению, Кими [Антонелли ] просто потерял контроль над машиной и вынес его. Очень обидно. Конечно, Кими извинился. Что есть, то есть.

Полагаю, если посмотреть на темп, мы бы не сражались с «Маклареном », однако серьезно боролись бы с «Феррари », безусловно. У Джорджа [Расселла ] темпа не было. Обидно.

Мы даже не думаем о чемпионстве. Мы просто сосредоточены на каждой конкретной гонке. [Пилоты «Макларена»] далеко оторвались. Мы просто будем двигаться от гонки к гонке», – подчеркнул менеджер.

Кристиан также высказался в интервью Viaplay о шансах нидерландца сохранить титул:

«Это нереалистично, но никогда нельзя сдаваться».

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