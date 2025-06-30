Кристиан Хорнер: «Титул Ферстаппена нереалистичен, «Ред Булл» даже не думает о чемпионстве»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал сход Макса Ферстаппена на Гран-при Австрии, серьезно осложнивший борьбу за пятое чемпионство подряд.
«Разочаровывающий день. Макс отлично стартовал и занял хорошую позицию перед первым поворотом. В третьем повороте, к сожалению, Кими [Антонелли] просто потерял контроль над машиной и вынес его. Очень обидно. Конечно, Кими извинился. Что есть, то есть.
Полагаю, если посмотреть на темп, мы бы не сражались с «Маклареном», однако серьезно боролись бы с «Феррари», безусловно. У Джорджа [Расселла] темпа не было. Обидно.
Мы даже не думаем о чемпионстве. Мы просто сосредоточены на каждой конкретной гонке. [Пилоты «Макларена»] далеко оторвались. Мы просто будем двигаться от гонки к гонке», – подчеркнул менеджер.
Кристиан также высказался в интервью Viaplay о шансах нидерландца сохранить титул:
«Это нереалистично, но никогда нельзя сдаваться».
Юниор «Мерседеса» вынес Ферстаппена из титульной гонки «Ф-1»: протаранил после жесткой ошибки
Норрис до 15 очков сократил отставание от Пиастри после победы в Австрии, Ферстаппен проигрывает лидеру «Ф-1» 61 балл после схода