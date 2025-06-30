Резервный пилот «Альпин» Арон проведет дебютные практики «Ф-1» за «Заубер»
«Заубер» объявил о том, что Пауль Арон впервые примет участие в уик-энде «Формулы-1» в составе швейцарской команды.
Эстонский гонщик выступит в первых практиках перед Гран-при Великобритании и Венгрии и в обоих случаях заменит Нико Хюлькенберга. Таким образом, команда выполнит условия по тренировкам для молодых пилотов: Габриэл Бортолето является новичком, и ему не придется уступать свое место.
«Заубер» достиг договоренности с «Альпин», где Арон является резервным пилотом. Пауль выступал за французский коллектив на постсезонных тестах в Абу-Даби в 2024 году.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Заубер»
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