Резервный пилот «Альпин» Арон проведет дебютные практики «Ф-1» за «Заубер»

«Заубер» объявил о том, что Пауль Арон впервые примет участие в уик-энде «Формулы-1» в составе швейцарской команды.

Эстонский гонщик выступит в первых практиках перед Гран-при Великобритании и Венгрии и в обоих случаях заменит Нико Хюлькенберга . Таким образом, команда выполнит условия по тренировкам для молодых пилотов: Габриэл Бортолето является новичком, и ему не придется уступать свое место.

«Заубер » достиг договоренности с «Альпин », где Арон является резервным пилотом. Пауль выступал за французский коллектив на постсезонных тестах в Абу-Даби в 2024 году.

Бортолето признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австрии

Бортолето заработал первые очки в «Ф-1», Хюлькенберг прорвался с 20-го места на 9-е