Макс Ферстаппен о «нулевом» сцеплении: «Просто лед, как в Турции в 2020-м, и на трассе темно – так не должно быть»
Ферстаппен заявил о недопустимых условиях в Вегасе.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен порассуждал о крайне скользком покрытии в дождевой квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.
«Я люблю выступать под дождем, но это был просто лед. С таким же успехом я могу пойти в ралли. Так не должно быть. И света не хватало – на трассе было темно.
Однако условия одинаковы для всех, и мы должны с таким справляться. Трек был не слишком мокрым, но сцепление оказалось нулевым. На самом деле я удивлен, что инцидентов почти не было», – сказал нидерландец.
Четырехкратный чемпион мира ответил, сталкивался ли он с таким низким уровнем сцепления в «Формуле-1»:
«Только в Турции в 2020-м – тоже было очень весело».
