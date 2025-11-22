Макс Ферстаппен о «нулевом» сцеплении: «Просто лед, как в Турции в 2020-м, и на трассе темно – так не должно быть»

Ферстаппен заявил о недопустимых условиях в Вегасе.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен порассуждал о крайне скользком покрытии в дождевой квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.

«Я люблю выступать под дождем, но это был просто лед. С таким же успехом я могу пойти в ралли. Так не должно быть. И света не хватало – на трассе было темно.

Однако условия одинаковы для всех, и мы должны с таким справляться. Трек был не слишком мокрым, но сцепление оказалось нулевым. На самом деле я удивлен, что инцидентов почти не было», – сказал нидерландец.

Четырехкратный чемпион мира ответил, сталкивался ли он с таким низким уровнем сцепления в «Формуле-1»:

«Только в Турции в 2020-м – тоже было очень весело».

