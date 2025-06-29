Бортолето признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австрии
Бортолето стал гонщиком дня на Гран-при Австрии.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
На этапе в Австрии гонщик «Заубера» провел очень сильную гонку и сумел финишировать восьмым – заработав первые четыре очка в карьере в «Формуле-1».
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
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