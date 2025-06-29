Бортолето признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австрии

Бортолето стал гонщиком дня на Гран-при Австрии.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

На этапе в Австрии гонщик «Заубера » провел очень сильную гонку и сумел финишировать восьмым – заработав первые четыре очка в карьере в «Формуле-1».

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