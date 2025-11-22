Юки Цунода о 19-м месте в квалификации: «Не было сцепления. Ехал как будто по льду»

Цунода сказал, что ему нужно изучить проблемы в квалификации в Лас-Вегасе.

Пилот «Ред Булл » описал трудности, с которыми столкнулся в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, где стал 19-м.

«По правде говоря, во время своего быстрого круга я попал под желтый флаг, что не особо помогло. В то же время пришлось иметь дело с очень низким уровнем сцепления.

Дождевые шины очень необычные. Мы не ожидали, что будем использовать такие комплекты. Думаю, последний раз мы использовали эти шины в Бразилии, и тогда мы были быстрее остальных на секунду. Но сейчас мы медленнее других на три секунды.

Нам определенно чего-то не хватает. Я ехал как будто по льду. Не знаю, что случилось. Условия были довольно трудными. Мне кажется, подобное свойственно только Лас-Вегасу. Трасса оказалась невероятно скользкой, было непросто. Видимость тоже ужасная.

Не знаю, нужно ли «Ф-1» что-то делать со сцеплением здесь. Думаю, дело в шинах. Что касается меня, то я внезапно стал слишком медленным, у меня не было сцепления – нужно понять, почему так вышло», – отметил Цунода .

