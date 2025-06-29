Бортолето заработал первые очки в «Ф-1», Хюлькенберг прорвался с 20-го места на 9-е

«Заубер» набрал очки двумя машинами в Штирии.

Новичок «Заубера » Габриэл Бортолето финишировал восьмым на Гран-при Австрии.

Действующий чемпион «Формулы-2» впервые попал в топ-10 в «Формуле-1», фанаты признали бразильца гонщиком дня.

Его опытный напарник Нико Хюлькенберг стартовал 20-м и финишировал девятым.

Швейцарская команда заработала очки двумя болидами впервые с Гран-при Катара -2023. Тогда коллектив выступал как «Альфа Ромео», его цвета защищали Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй.

В последний раз «Заубер» набирал двойные очки под нынешним названием на Гран-при Мексики-2018 усилиями Шарля Леклера и Маркуса Эрикссона.

Бортолето признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австрии

Гран-при Австрии-2025. Норрис выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен сошел