Бортолето заработал первые очки в «Ф-1», Хюлькенберг прорвался с 20-го места на 9-е
«Заубер» набрал очки двумя машинами в Штирии.
Новичок «Заубера» Габриэл Бортолето финишировал восьмым на Гран-при Австрии.
Действующий чемпион «Формулы-2» впервые попал в топ-10 в «Формуле-1», фанаты признали бразильца гонщиком дня.
Его опытный напарник Нико Хюлькенберг стартовал 20-м и финишировал девятым.
Швейцарская команда заработала очки двумя болидами впервые с Гран-при Катара-2023. Тогда коллектив выступал как «Альфа Ромео», его цвета защищали Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй.
В последний раз «Заубер» набирал двойные очки под нынешним названием на Гран-при Мексики-2018 усилиями Шарля Леклера и Маркуса Эрикссона.
Бортолето признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австрии
Гран-при Австрии-2025. Норрис выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен сошел
Опубликовал: Михаил Ширяев
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