3 из 4 инженеров Ферстаппена покинут «Ред Булл» (De Telegraaf)

Ферстаппен потеряет трех ключевых специалистов.

В ближайшее время практически полностью сменится инженерная команда Макса Ферстаппена в «Ред Булл ».

С четырехкратным чемпионом «Формулы-1» многие годы на постоянной основе работают четыре специалиста: гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе, а также Майкл Маннинг, Том Харт и Дэвид Март, отвечающие за системы контроля, производительность и работу с силовой установкой, соответственно.

По информации De Telegraaf, лишь Ламбьязе продолжит сотрудничать с Ферстаппеном. Маннинг, об уходе которого было известно ранее, покинет «Ред Булл» в конце 2025 года. Харт продолжит карьеру в «Уильямсе », где получит повышение. Март подтвердил нидерландскому изданию, что переходит в «Ауди » (до конца сезона-2025 выступает как «Заубер »).

