Изак Аджар: «Из-за Леклера последний быстрый круг был испорчен. Мог попасть в топ-4»
Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар подвел итоги квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что остался разочарован результатом сессии.
Аджар отметил, что мог претендовать на попадание в топ-4, но его последний быстрый круг был испорчен – француз попал под желтые флаги из-за разворота Шарля Леклера и был вынужден сбросить скорость. В результате Аджар показал восьмое время.
«Из-за Шарля Леклера наш последний быстрый круг был испорчен. Шарля развернуло, из-за чего на данном участке трассы начал действовать режим желтых флагов.
Я в тот момент шел со значительным опережением графика своего предыдущего круга и мог бы в итоге попасть в топ-4. Так что да, я был сильно расстроен тем, что мне пришлось поднимать ногу с педали газа», – рассказал Аджар.
