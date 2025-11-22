Изак Аджар: «Из-за Леклера последний быстрый круг был испорчен. Мог попасть в топ-4»

Аджар расстроен из-за 8-го места в квалификации.

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар подвел итоги квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что остался разочарован результатом сессии.

Аджар отметил, что мог претендовать на попадание в топ-4, но его последний быстрый круг был испорчен – француз попал под желтые флаги из-за разворота Шарля Леклера и был вынужден сбросить скорость. В результате Аджар показал восьмое время.

«Из-за Шарля Леклера наш последний быстрый круг был испорчен. Шарля развернуло, из-за чего на данном участке трассы начал действовать режим желтых флагов.

Я в тот момент шел со значительным опережением графика своего предыдущего круга и мог бы в итоге попасть в топ-4. Так что да, я был сильно расстроен тем, что мне пришлось поднимать ногу с педали газа», – рассказал Аджар.

