Оскар Пиастри о 5-м месте: «Результат осложняет борьбу за титул, но это Лас-Вегас, тут многое может случиться»

Пиастри не теряет надежды отыграться в Лас-Вегасе.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, в которой занял 5-е место.

Австралиец признал, что этот результат вкупе со стартом Ландо Норриса с поула осложняет задачу по борьбе за победу в чемпионате.

«Да, этот результат осложняет борьбу за титул. Но, в конце концов это Лас-Вегас, тут многое может случиться. В последние годы мы видели тут весьма зрелищные гонки, с большим количеством событий. Надеюсь, что я смогу поучаствовать в активных действиях с положительной стороны и в гонке отыграю позиции.

Что касается квалификации, то пробуксовку колес на 5-й или 6-й передаче явно нельзя назвать тем, с чем ты привык сталкиваться. Так что да, условия были тяжелыми – особенно непросто было на промежуточных шинах.

Наезжая на влажный участок трассы возникало ощущение, что машина едет по льду. И в инциденте, когда мне пришлось отворачивать, чтобы не врезаться в Изака Аджара, мы даже не гнали на полную. Просто Изак наехал на мокрый участок и его машину сразу развернуло.

Уверен ли я в том, что могу попасть на подиум? Да. Хотя сложно сказать, какова будет расстановка сил в гонке – из-за того, что в этот уик-энд мы все мало тренировали темп на длинной дистанции», – рассказал Пиастри.

