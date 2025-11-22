Фернандо Алонсо: «Если гонка пройдет в нормальных сухих условиях, то заработать очки будет практически невозможно»

Алонсо сомневается, что сможет заработать очки в Лас-Вегасе.

Пилот «Астон Мартин » заявил, что дождевая квалификация к Гран-при Лас-Вегаса, где он показал 7-е время, прошла лучше, чем он ожидал.

«Первые круги, которые мы проехали в этих холодных условиях на этих [дождевых] шинах, прошли хорошо. Два часа назад я бы ни за что не подумал, что смогу оказаться в третьем сегменте. В этот уик-энд мы показывали слабый темп в сухих условиях, так что дождь нам очень помог, вытащив нас с конца пелотона на 7-е место. Посмотрим, что мы сможем сделать в гонке.

Нужно помнить, что сегодня нам повезло оказаться на 7-й позиции из-за дождя, но если гонка пройдет в нормальных сухих условиях, то заработать очки будет практически невозможно, хотя мы постараемся. Я стартую 7-м, буду обороняться. Мы попробуем реализовать хорошую стратегию, провести отличный старт. Нам нечего терять – посмотрим, как нам удастся выступить», – сказал Алонсо .

