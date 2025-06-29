  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Кристиан Хорнер: «Ужасная гонка для Цуноды, «Ред Булл» должен понять, что пошло не так. Болид не настолько трудный»
6

Кристиан Хорнер: «Ужасная гонка для Цуноды, «Ред Булл» должен понять, что пошло не так. Болид не настолько трудный»

В «Ред Булл» пообещали помочь Цуноде после «ужасной» гонки.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал нулевой результат команды на Гран-при Австрии: Макс Ферстаппен сошел на первом круге, Юки Цунода стал 16-м, последним из финишировавших.

«Что касается Юки, разумеется, было тяжело прорываться с такой стартовой позиции (18-й – Спортс’’), а затем он также заработал штраф за момент с Колапинто.

Сегодня ужасная гонка и для него тоже. Это разочаровывает, однако мы быстро переключимся на Сильверстоун.

Мы должны понять, что пошло не так с Юки, ведь, без сомнений, [в практиках] он выглядел нормально. В квалификации, такое ощущение, все рассыпалось. Он оказался не на своей позиции, позади, и все настолько плотно, что у него начались проблемы с уверенностью. Однако мы поработаем с ним, постараемся помочь ему это преодолеть.

Наша машина – та машина, которую мы развивали на протяжении лет, шли по выбранному пути. Она непростая в управлении, но и не настолько трудная. Мы поработаем с ним, и, надеюсь, будет прогресс в Сильверстоуне», – заявил босс.

Юки Цунода: «Устал от того, что все идет не так. Надеюсь, не придется стартовать с пит-лейн»

Юки Цунода о 18-м месте: «Баланс болида стал совсем другим на последнем круге, трудно это объяснить»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
Гран-при Великобритании
logoМакс Ферстаппен
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoЮки Цунода
logoФормула-1
Гран-при Австрии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Кристиан Хорнер о будущем Ферстаппена: «У «Мерседеса» свои проблемы, специалисты «Ред Булл» не стали внезапно идиотами»
5 минут назад
Тото Вольфф о столкновении Антонелли с Ферстаппеном: «Досадно лишь, что из-за возникшей проблемы мы выбили кого-то еще»
929 минут назад
Франко Колапинто о выдавливании Пиастри: «Я его не увидел»
32 минуты назад
Льюис Хэмилтон: «У меня был хороший старт. Но в дальнейшем начались проблемы с балансом и тормозами»
249 минут назад
Гельмут Марко о сходе Ферстаппена: «Черный день. Борьба за титул окончена»
8сегодня, 16:27
Джордж Расселл: «Я, конечно, ждал плохую гонку, но все прошло даже хуже, чем можно было представить»
3сегодня, 16:21
Бортолето заработал первые очки в «Ф-1», Хюлькенберг прорвался с 20-го места на 9-е
5сегодня, 16:10
Андреа Стелла: «Нужно было дать Пиастри небольшой совет касательно маневра в 4-м повороте»
5сегодня, 16:05
Антонелли оштрафован и потеряет три позиции на старте Гран-при Великобритании
12сегодня, 15:53
Макс Ферстаппен: «У каждого гонщика в карьере случаются ошибки. Антонелли очень талантлив и извлечет урок из случившегося»
13сегодня, 15:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Формула-1» с Брэдом Питтом заработала 144 млн долларов в мировом прокате за выходные
14 минут назадКино
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото