Кристиан Хорнер: «Ужасная гонка для Цуноды, «Ред Булл» должен понять, что пошло не так. Болид не настолько трудный»

В «Ред Булл» пообещали помочь Цуноде после «ужасной» гонки.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер прокомментировал нулевой результат команды на Гран-при Австрии : Макс Ферстаппен сошел на первом круге, Юки Цунода стал 16-м, последним из финишировавших.

«Что касается Юки, разумеется, было тяжело прорываться с такой стартовой позиции (18-й – Спортс’’), а затем он также заработал штраф за момент с Колапинто.

Сегодня ужасная гонка и для него тоже. Это разочаровывает, однако мы быстро переключимся на Сильверстоун.

Мы должны понять, что пошло не так с Юки, ведь, без сомнений, [в практиках] он выглядел нормально. В квалификации, такое ощущение, все рассыпалось. Он оказался не на своей позиции, позади, и все настолько плотно, что у него начались проблемы с уверенностью. Однако мы поработаем с ним, постараемся помочь ему это преодолеть.

Наша машина – та машина, которую мы развивали на протяжении лет, шли по выбранному пути. Она непростая в управлении, но и не настолько трудная. Мы поработаем с ним, и, надеюсь, будет прогресс в Сильверстоуне», – заявил босс.

Юки Цунода: «Устал от того, что все идет не так. Надеюсь, не придется стартовать с пит-лейн»

Юки Цунода о 18-м месте: «Баланс болида стал совсем другим на последнем круге, трудно это объяснить»