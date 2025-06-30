Флавио Бриаторе: «Такой уровень выступлений «Альпин» начинает вызывать все больше опасений»

Бриаторе недоволен уровнем выступлений «Альпин».

Исполнительный консультант «Альпин » Флавио Бриаторе признал, что команде нужно улучшать свои результаты.

В данный момент «Альпин» занимает последнее место в Кубке конструкторов, а отставание от «Заубера» по итогам Гран-при Австрии увеличилось до 15 очков.

«Мы уступили позиции нашим прямым конкурентам в чемпионате после того, как закончили еще одну гонку, не сумев набрать очки. И, честно говоря, такой уровень выступлений начинает вызывать все больше опасений.

В субботу наша машина была очень быстрой. И мы вполне могли бы попасть в третий сегмент квалификации двумя болидами. А вот в гонках с нами происходит совершенно другая история, и нам нужно разобраться в причинах происходящего. Особенно если мы все-таки хотим перевернуть ситуацию и выйти из трудного положения в этом сезоне», – рассказал Бриаторе.

Что случилось на Гран-при Австрии: «Макларены» рискованно рубились за победу, главный герой – середняк