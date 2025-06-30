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6-е место Лоусона в Австрии – лучший результат для Новой Зеландии за 49 лет: «Потрясающе – это был невероятно тяжелый год»

Лоусон провел лучшую гонку для своей страны почти за полвека.

Гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон финишировал шестым на Гран-при Австрии и показал лучший результат в своей карьере.

Новозеландцы не поднимались так высоко 49 лет – с того момента, как Крис Эймон финишировал пятым на Гран-при Испании-1976.

«Правда? Это довольно круто. Конечно, это здорово для Новой Зеландии. На подходе несколько ребят из нашей страны – надеюсь, больше пилотов будут попадать в «Формулу-1».

Это был невероятно тяжелый год, очень тяжелый год с большим потенциалом. Я попал в «Ф-1», провел несколько гонок, по большей части реализовал свои шансы. Иногда никакая уверенность в себе и скорость не помогают – было ощущение, что в этом году именно такая ситуация.

Потрясающе наконец показать такой результат, но надо продолжать в том же духе», – прокомментировал успех Лиам.

Гонщик также признался, что мог выбыть из борьбы уже на первом круге, когда пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли столкнулся с экс-напарником Лиама по «Ред Булл» Максом Ферстаппеном:

«Нам очень повезло, что мы выжили. Честно говоря, я подумал, что получил удар и будут повреждения, но оказалось, что с машиной все нормально. Да, повезло».

«Это не месть». Лиам Лоусон о том, что переквалифицировал Ферстаппена

Что случилось на Гран-при Австрии: «Макларены» рискованно рубились за победу, главный герой – середняк

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoМерседес
logoАндреа Кими Антонелли
logoРед Булл
Крис Эймон
logoМакс Ферстаппен
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logoРейсинг Буллз
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