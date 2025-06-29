«Это не месть». Лиам Лоусон о том, что переквалифицировал Ферстаппена
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон показал шестое время в квалификации к Гран-при Австрии, в то время как его экс-напарник по «Ред Булл» Макс Ферстаппен – седьмое.
По словам новозеландца, который продержался в «Ред Булл» всего два уик-энда, он не воспринимает успех как способ расквитаться с Ферстаппеном.
«Это не месть, нет. Я вообще с ним не боролся, так что…
Разумеется, это хорошая позиция, мы выжали максимум, но, естественно, я не ожидаю, что буду сражаться [в гонке] с некоторыми из парней, которые стартуют рядом. Что касается кое-каких ребят позади – конечно, мы постараемся их сдержать.
Ощущения неплохие, это приятное чувство. Я скорее горжусь командой, ее упорной работой в последнее время, в том числе на моей стороне боксов, чтобы мне было комфортнее в машине. Думаю, результат стал отражением этого труда», – произнес Лиам.
Гран-при Австрии-2025. Норрис выиграл квалификацию с преимуществом в 0,5 секунды, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й