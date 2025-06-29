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  • Норрис до 15 очков сократил отставание от Пиастри после победы в Австрии, Ферстаппен проигрывает лидеру «Ф-1» 61 балл после схода
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Норрис до 15 очков сократил отставание от Пиастри после победы в Австрии, Ферстаппен проигрывает лидеру «Ф-1» 61 балл после схода

Норрис приблизился к Пиастри, Ферстаппен теряет шансы на защиту титула.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис стал лучшим по итогам Гран-при Австрии, одержав победу с поула.

Лидер сезона и напарник Норриса Оскар Пиастри финишировал вторым.

На счету британца 201 очка, австралиец набрал 216, разрыв сократился до 15 баллов.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, сошедший на первом круге, заработал 155 очков и отстает от Пиастри на 61 балл.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
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logoЛандо Норрис
Гран-при Австрии
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