Норрис до 15 очков сократил отставание от Пиастри после победы в Австрии, Ферстаппен проигрывает лидеру «Ф-1» 61 балл после схода

Норрис приблизился к Пиастри, Ферстаппен теряет шансы на защиту титула.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис стал лучшим по итогам Гран-при Австрии, одержав победу с поула.

Лидер сезона и напарник Норриса Оскар Пиастри финишировал вторым.

На счету британца 201 очка, австралиец набрал 216, разрыв сократился до 15 баллов.

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен , сошедший на первом круге, заработал 155 очков и отстает от Пиастри на 61 балл.

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