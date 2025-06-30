У Ферстаппена «сгорают» 2 штрафных балла, минимум 9 останется до конца октября

Угроза дисквалификации Ферстаппена временно отступила.

Сегодня, 30 июня, «сгорают» два штрафных балла, которые пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен заработал на прошлогоднем Гран-при Австрии за аварию с соперником из «Макларена » Ландо Норрисом .

В последних гонках у четырехкратного чемпиона «Формулы-1» было 11 штрафных баллов, Гран-при Великобритании нидерландец начнет с девятью очками.

Следующее списание двух баллов за нарушение в борьбе с Норрисом в Мексике произойдет лишь 27 октября.

Если Макс наберет 12 штрафных очков, то получит дисквалификацию на один этап.

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