У Ферстаппена «сгорают» 2 штрафных балла, минимум 9 останется до конца октября
Угроза дисквалификации Ферстаппена временно отступила.
Сегодня, 30 июня, «сгорают» два штрафных балла, которые пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заработал на прошлогоднем Гран-при Австрии за аварию с соперником из «Макларена» Ландо Норрисом.
В последних гонках у четырехкратного чемпиона «Формулы-1» было 11 штрафных баллов, Гран-при Великобритании нидерландец начнет с девятью очками.
Следующее списание двух баллов за нарушение в борьбе с Норрисом в Мексике произойдет лишь 27 октября.
Если Макс наберет 12 штрафных очков, то получит дисквалификацию на один этап.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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