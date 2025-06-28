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«Чем больше я буду об этом говорить – тем сильнее эту историю будут раздувать в прессе». Макс Ферстаппен отказался комментировать интерес «Мерседеса»

Ферстаппен не обращает внимания на разговоры об интересе «Мерседеса».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал высказывания босса «Мерседеса» Тото Вольффа о том, что немецкая команда не имеет права не рассматривать возможность приглашения Макса, если он вдруг станет доступен для перехода.

«Ну, я тут мало что могу добавить. Чем больше я буду об этом говорить – тем сильнее эту историю будут раздувать в прессе, а мне этого точно не хочется. Я сам определяю свое будущее.

В ближайших гонках у нас еще будут обновления болида, так что я пока не могу сказать, был ли успешным этот отрезок (начиная с Имолы). Думаю, к летнему перерыву в чемпионате станет понятнее, что именно происходит с нами в этом сезоне с точки зрения конкурентоспособности.

И я бы не сказал, что внезапно стал больше думать [о своем будущем] в сравнении с прошлым сезоном или более ранними годами. Я вполне спокоен и расслаблен и просто занимаюсь своим делом», – рассказал Ферстаппен.

Космический поул Норриса: привез всем полсекунды! Повезло или правда вернулся?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
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Гран-при Австрии
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