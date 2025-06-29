Льюис Хэмилтон: «У меня был хороший старт. Но в дальнейшем начались проблемы с балансом и тормозами»

Хэмилтон рассказал о проблемах на Гран-при Австрии.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Австрии, отметив, что из-за возникших проблем с болидом не мог добиться чего-то большего, чем четвертое место, и не сумел держать один темп с Шарлем Леклером.

«У меня был очень хороший старт. Мы отлично поборолись с Джорджем Расселлом в первом повороте, и борьба на самом деле продолжалась до шестого поворота. Мы смогли удержать позицию, находясь на внешней траектории, что на самом деле весьма удивительно.

После этого машина по ходу гонки в целом работала неплохо. Какое-то время мне удавалось держаться в пределах секунды, но потом у меня начались проблемы с балансом. У нас были проблемы с тормозами. Так что мне довольно рано пришлось начать действовать аккуратно, работая с тормозами, из-за чего я, разумеется, стал терять темп. И мне бы конечно хотелось, чтобы эти проблемы были исправлены. Потому что это не очень здорово. Ну и у меня в целом были проблемы с балансом машины.

Третье и четвертое место – это позитивный результат. В этот уик-энд вообще было достаточно много позитивных моментов. И нам нужно сосредоточиться на многих областях. Квалификационный темп стал лучше. Думаю, мы нашли проблему, из-за которой в квалификации я терял 0,1 секунды на круге. Это опять же хорошо. Хотя если бы я стартовал вторым, то в гонке все равно бы откатился немного назад. Мне нужно найти свой гоночный темп, это ключевой момент. Я по-прежнему слишком много теряю. То, что в итоге я уступил Шарлю 8-9 секунд – это недостаточно хороший результат, нужно продолжать работать», – рассказал Хэмилтон.

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