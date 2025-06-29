«Альпин» умудряется подгадить мне спустя все эти годы». Пиастри об инциденте с Колапинто по радио

Пиастри лаконично высказался о том, что ему помешала «Альпин».

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри , финишировавший вторым на Гран-при Австрии, прокомментировал инцидент с гонщиком «Альпин» Франко Колапинто : аргентинец помешал сопернику, который обгонял его на круг.

«Альпин » умудряется подгадить мне спустя все эти годы», – заявил по радио Оскар, которому пришлось заехать на траву.

Австралиец был юниором «Альпин» и в 2022 году покинул программу со скандалом, чтобы присоединиться к «Макларену».

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