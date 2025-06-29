«Макларен» выиграл квалификацию с преимуществом, которого не было ни у одной команды с 2020-го – 0,81%
«Макларен» и Норрис показали доминирование, которого «Ф-1» давно не видела.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис опередил соперника из «Феррари» Шарля Леклера на 0,521 секунды в квалификации к Гран-при Австрии.
Разница на короткой трассе «Ред Булл Ринг» соответствует 0,81 процента – такого превосходства над конкурентами не было ни у одной из команд с 2020 года. Тогда «Мерседес» опередил «Макларен» на 0,808 секунды (1,024 процента) в квалификации к Гран-при Италии: Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас заняли первый ряд, Карлос Сайнс показал третье время с огромным отставанием от немецкой команды.
Космический поул Норриса: привез всем полсекунды! Повезло или правда вернулся?
Норрис выиграл квалификацию с самым большим отрывом в сезоне – 0,521 секунды. Ранее Ландо реализовал оба поула в 2025-м
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
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