Льюис Хэмилтон: «У меня никак не получается попасть на подиум – так что в этот раз я ничего не буду про это говорить»

Хэмилтон оценил перспективы команды на этапе в Австрии.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Австрии , а также рассказал о целях на завтрашнюю гонку.

«С учетом того, что в пятницу мы сильно отставали от конкурентов, то, что в итоге мы оказались так близко, на втором ряду стартовой решетки – это фантастика. А Шарлю вообще удалось пробиться на первый ряд. У нас есть поводы для позитива.

Смогу ли я попасть на подиум? Я на каждом Гран-при говорю, что с нетерпением этого жду, и у меня никак не получается. Так что на этот раз я не буду говорить про подиум (смеется). Я буду вести себя тише, а в завтрашней гонке просто постараюсь выступить как можно лучше», – рассказал Хэмилтон.

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