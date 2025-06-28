Гельмут Марко об интересе «Мерседеса» к Ферстаппену: «Расселл слишком много болтает»

Марко ответил на заявления об интересе «Мерседеса» к Ферстаппену.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко прокомментировал последнее интервью Джорджа Расселла , в котором гонщик «Мерседеса » допустил наличие интереса немецкой команде к Максу Ферстаппену .

«Что там случилось на этот раз? Расселл опять много болтает, хотя мне казалось, что у него уже есть [договоренность] контракт на следующий сезон. Возможно, что после этапа в Монреале ситуация изменилась. Видимо, та победа наоборот навредила Расселлу.

В любом случае, мы не можем воспринимать все эти заявления всерьез. Расселл слишком много болтает», – рассказал Марко.

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