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Гельмут Марко об интересе «Мерседеса» к Ферстаппену: «Расселл слишком много болтает»

Марко ответил на заявления об интересе «Мерседеса» к Ферстаппену.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал последнее интервью Джорджа Расселла, в котором гонщик «Мерседеса» допустил наличие интереса немецкой команде к Максу Ферстаппену.

«Что там случилось на этот раз? Расселл опять много болтает, хотя мне казалось, что у него уже есть [договоренность] контракт на следующий сезон. Возможно, что после этапа в Монреале ситуация изменилась. Видимо, та победа наоборот навредила Расселлу.

В любом случае, мы не можем воспринимать все эти заявления всерьез. Расселл слишком много болтает», – рассказал Марко.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: PlanetF1
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logoРед Булл
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