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Джордж Расселл об отсутствии контракта на сезон-2026: «С учетом текущего уровня выступлений мне не о чем беспокоиться»

Расселл не волнуется из-за отсутствия контракта на сезона-2026.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что стороны пока не достигли существенного прогресса в переговорах о новом контракте. В то время как нынешнее соглашение Расселла рассчитано до конца этого сезона.

Считается, что в «Мерседесе» могут затягивать переговоры с Расселлом, сохраняя надежду все-таки переманить к себе Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Небольшие обсуждения были. Но никаких важных новостей пока нет. И я бы не сказал, что пытаюсь как-то продавить данный вопрос. Как я всегда говорил, основной приоритет – выступления на трассе. И мне кажется, что с учетом моего текущего уровня выступлений – который в целом более или менее совпадает с моим уровнем и в последние годы, – мне не о чем беспокоиться. Хотя, конечно, было бы здорово поставить свою подпись под контрактом. Но посмотрим.

Опять же, не думаю, что у меня есть поводы для беспокойства. И во многом для команды это вопрос того, к чему вы стремитесь. В данный момент мы вторая, может третья по скорости команда в пелотоне. Наверное, для второго места [в Кубке конструкторов] мы немного прыгнули выше головы.

Но в «Мерседесе» хотят вернуться на вершину, а для возвращения на вершину у команды должны быть лучшие гонщики, лучшие инженеры, лучшие бригады механиков. И к этому «Мерседес» и стремится.

Так что продолжающиеся обсуждения о возможном приглашении Макса Ферстаппена в такой ситуации – это нормально. Но с моей стороны, если я буду выступать на высоком уровне, то разве мне будет о чем беспокоиться? Ведь в каждой команде «Формулы-1» есть место для двух пилотов», – рассказал Расселл.

Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Австрии: лучший шанс Норриса на возвращение в битву за титул?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
logoМерседес
logoМакс Ферстаппен
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