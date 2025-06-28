Чемпион MotoGP Мартин свободен от контракта с «Априлией» на 2026-й и рассматривает «Хонду», заявил менеджер

Менеджер Мартина сообщил, что чемпион MotoGP открыт к переходу в 2026-м.

Действующий чемпион MotoGP Хорхе Мартин свободен от обязательств перед «Априлией» на сезон-2026 и может перейти в любую команду, заявил менеджер гонщика Альберт Валера.

Мартин из-за травм провел лишь одну гонку за новый коллектив и не заработал ни одного очка. Испанец ранее сообщал, что имеет право активировать опцию разрыва и покинуть «Априлию» в конце года.

Валера также подтвердил, что спортсмен рассматривает переход в «Хонду».

«Мы можем сказать, что Хорхе Мартин свободен от контракта на 2026-й. Для нас все вполне очевидно – он воспользовался опцией, которая была в контракте, и мы просто следуем соглашению. Он абсолютно открыт и доступен – посмотрим, что случится в будущем. У него была опция в соглашении, было право использовать опцию, и он это сделал.

С того момента, как мы защищаем свободу Хорхе, мы имеем возможность вести переговоры с другими производителями. Можете спросить меня о «Хонде », и это один из вариантов на следующий год», – заявил менеджер на Гран-при Нидерландов.

MotoGP. Гран-при Нидерландов. Куартараро выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Марк Маркес – 4-й