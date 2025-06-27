«Не обращаем внимания на все эти заявления и слухи». Кристиан Хорнер уверен – Ферстаппен останется в «Ред Булл»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команда не собирается отвлекаться на новый виток разговоров о возможном уходе Макса Ферстаппена.
Босс «Мерседеса» Тото Вольфф сегодня в одном из интервью намекнул на то, что вел переговоры с Ферстаппеном и не стал исключать вероятность перехода. Именно с интересом к Ферстаппену в прессе связывают то, что «Мерседес» пока так и не продлил контракт с Джорджем Расселлом.
«Честно говоря, мы не обращаем особого внимания на все эти заявления. Все это просто слухи. Мы прекрасно знаем положение команды в отношении Макса. Как знаем и условия контракта. Так что да, все нормально, а все остальное – это просто шум», – рассказал Хорнер.
Тото Вольфф не стал опровергать возможность переговоров с Ферстаппеном: «Мерседес» должен изучать разные варианты развития событий на будущее»