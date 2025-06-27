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Тото Вольфф не стал опровергать возможность переговоров с Ферстаппеном: «Мерседес» должен изучать разные варианты развития событий на будущее»

Вольфф не стал отрицать возможность переговоров с Ферстаппеном.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что команда всегда открыто говорила гонщикам о своих планах и возможных вариантах развития событий. И в свете того, что у Джорджа Расселла по-прежнему нет контракта на следующий сезон, не стал опровергать возможность переговоров с Максом Ферстаппеном:

«В команде мы всегда открыто говорим о том, что планируем делать и так далее. И так было с тех пор, как я стал руководителем команды. Это не проблема.

И понятно, что команда должна изучать варианты развития событий на будущее. При этом все это не отменяет того, что я ранее уже говорил о Джордже, Кими, и о том, что мы очень довольны текущим составом пилотов «Мерседеса».

Вольффа спросили, существует ли крайний срок для принятия решения по составу пилотов в контексте того, если Макс Ферстаппен все-таки решит присоединиться к «Мерседесу»:

«По вашим словам, это как будто бы звучит как: «Макс, когда ты к нам присоединишься и на каких условиях?» Но это работает не так. И я бы в любом случае предпочел вести переговоры за закрытыми дверями. При этом у нас есть два гонщика, которые давно находятся в программе «Мерседеса», которыми лично я очень доволен, и которые могут обеспечить для команды прекрасное будущее.

Гипотетическая пара Ферстаппен-Расселл? Я могу представить вообще любой состав пилотов команды. У меня выступали Росберг и Хэмилтон, которые сражались друг с другом за титул. После этого мне уже ничего не страшно. Вообще у ситуации, когда два гонщика одной команды ведут борьбу друг с другом за титул, есть как плюсы, так и минусы. И мы видели и то и другое».

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoТото Вольфф
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
logoМерседес
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