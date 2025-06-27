Тед Кравиц: «Ферстаппен подбросил огня в слухи о Пересе и «Кадиллаке»
Журналист Sky Sports Тед Кравиц считает, что слова Макса Ферстаппена о бывшем напарнике по «Ред Булл» Серхио Пересу могут намекать на скорое возвращение мексиканца в «Формулу-1».
Перес считается ключевым претендентом на место в «Кадиллаке» в 2026 году. По информации Autosport, фаворитом стал резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, однако Серхио почти гарантировано место, если американцы сделают ставку на двух опытных гонщиков.
«[Ферстаппен] также сказал: «Не терпится снова увидеть Чеко Переса в паддоке, потому что мне нужно отдать ему шлем [для обмена]».
Подбросил немного огня в слухи о том, что Чеко практически возглавляет список «Кадиллака» на следующий сезон», – произнес Кравиц.
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