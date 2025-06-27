Тед Кравиц: «Ферстаппен подбросил огня в слухи о Пересе и «Кадиллаке»

Кравиц предположил, что Ферстаппену известно о возвращении Переса.

Журналист Sky Sports Тед Кравиц считает, что слова Макса Ферстаппена о бывшем напарнике по «Ред Булл » Серхио Пересу могут намекать на скорое возвращение мексиканца в «Формулу-1».

Перес считается ключевым претендентом на место в «Кадиллаке» в 2026 году. По информации Autosport, фаворитом стал резервный пилот «Мерседеса » Валттери Боттас , однако Серхио почти гарантировано место, если американцы сделают ставку на двух опытных гонщиков.

«[Ферстаппен] также сказал: «Не терпится снова увидеть Чеко Переса в паддоке, потому что мне нужно отдать ему шлем [для обмена]».

Подбросил немного огня в слухи о том, что Чеко практически возглавляет список «Кадиллака» на следующий сезон», – произнес Кравиц.

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