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Боттас стал фаворитом на место в «Кадиллаке», Другович – главный претендент среди молодых пилотов (Autosport)

Боттас близок к возвращению в «Ф-1».

Новая команда «Формулы-1» «Кадиллак», которая начнет выступления в 2026 году, в ближайшее время проведет переговоры и определится как минимум с одним пилотом на следующий сезон.

Как сообщает Autosport, на Гран-при Великобритании (4-6 июля) руководство «Кадиллака» встретится с агентами различных гонщиков. Контракт с одним из спортсменов планируется подписать в ближайшие недели, в то время как переговоры с другим могут продлиться до сентября включительно.

Ранее главным претендентом на место в «Кадиллаке» считали экс-пилота «Ред Булл» Серхио Переса, теперь же фаворитом стал резервный гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.

Неизвестно, какую стратегию избрала команда. Если «Кадиллак» делает ставку на двух опытных пилотов, Перес и Боттас не являются конкурентами – вероятнее всего, ветераны станут напарниками.

Если же одно из мест займет молодой гонщик, Серхио и Валттери предстоит борьба между собой, и в данный момент преимущество у финна. Фаворитом на второй кокпит в таком случае будет Фелипе Другович, резервный пилот «Астон Мартин».

«Не совпадение», что Боттас на днях выложил видео с автомобилем «Кадиллак», пишет издание. «Классное сиденье», сообщил в ролике Валттери, осматривая салон.

Боттас выложил видео с «Кадиллаком»: «Классное сиденье, я был бы не против». Валттери – претендент на место в новой команде «Ф-1»

Мику Шумахеру интересен «Кадиллак»: «Потрясающий проект. Я сильно развился после ухода из «Ф-1», приобрел разные навыки»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoАстон Мартин
Кадиллак
logoСерхио Перес
logoФормула-1
logoРед Булл
Гран-при Великобритании
logoВалттери Боттас
logoМерседес
Фелипе Другович
возможные переходы
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