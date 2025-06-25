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«Эту историю я приберегу для своей книги». Серхио Перес – о том, был ли обижен на него Ферстаппен

Перес рассказал о проблемной ситуации с Ферстаппеном.

Бывший пилот «Формулы-1» Серхио Перес высказался о спорном инциденте с участием его и Макса Ферстаппена, который имел место в 2021 году, когда гонщики были напарниками по «Ред Булл».

Тогда, по ходу гонки в Бразилии, Перес изначально уступил Ферстаппену позицию по просьбе команды, поскольку гонщики находились на разных стратегиях. Однако когда затем Чеко захотел вернуть ее на более поздней стадии гонки, Ферстаппен отказался пропускать напарника, заявив по радио, что у него есть на то причины.

Предполагалось, что причиной стала авария Переса в квалификации к Гран-при Монако, из-за которой Ферстаппен не смог улучшить свое время.

«Эту историю я приберегу для своей книги – там я расскажу все. Но у Макса действительно были проблемы с тем, что случилось в Монако.

Хотя напрямую он никогда мне об этом говорил, он держал все в себе. И лишь через 6 или 8 месяцев поднял эту тему.

У Макса было свое мнение о том, что случилось в квалификации к Гран-при Монако – но мы все обсудили на следующем этапе в Баку и вопрос был решен. Но, таков уж Макс. Он придерживает свое истинное мнение о ситуации, чтобы потом неожиданно выразить свою точку зрения, обычно какими-то действиями на трассе», – рассказал Перес.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoСерхио Перес
logoРед Булл
Гран-при Монако
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Бразилии
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