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Тото Вольфф выступил за штрафы для команд за «надуманные» протесты: «Пусть им будет стыдно терять деньги»

ФИА должна бороться с протестами в стиле «Ред Булл», уверен Вольфф.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил, что ФИА следует накладывать серьезные денежные штрафы на команды, протесты которых были отклонены стюардами.

После Гран-при Канады «Ред Булл» пытался оспорить результаты гонки и победу Джорджа Расселла.

В данный момент команды вносят залог в 2000 евро, который не возвращается, если протест отклоняют.

«Протесты – абсолютно законная вещь. Мы сражаемся за победы и титулы – если считаешь, что произошло что-то неправильное, нужно подать протест.

Но какие-то вещи просто не соотносятся с реальностью. Протест против того, что называют «неспортивным поведением» – это надуманно, или протест на то, что не соблюдается правило в десять корпусов между болидом и машиной безопасности – что ж, ему все равно надо соблюдать «дельту».

На мой взгляд, есть легитимные протесты, а есть немного надуманные. А затем ты ждешь два часа, прежде чем действительно подать протест, потому что надо понять, на чем основываешься. Один протест ты внезапно отзываешь, и в итоге мы все сидим пять часов.

Все опаздывают на рейсы домой, а итог немного предсказуем. Не считаю, что в этом была необходимость.

Никто не является фанатом более жестких штрафов. Это большие деньги, и в «Формуле-1» мы должны осторожно относиться к имиджу, чтобы это не воспринималось как перебор по отношению к обычному миру.

Но в данном случае – безусловно, пусть будет штраф. Думаю, президент ФИА работает над этим. Пусть будет штраф, и по крайней мере тебе будет стыдно потерять такие большие деньги, ты сначала дважды подумаешь. Полагаю, это примерно соответствует мнению ФИА», – заявил Вольфф на Гран-при Австрии.

Лидер «Мерседеса» провоцировал Ферстаппена на дисквал? «Ред Булл» подал протест – но проиграл

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
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