Брэд Питт заявил, что «Крэшгейт» вдохновил создателей фильма «Формула-1»: «Команда на последнем месте должна играться с правилами»

В кино «Формула-1» взяли за основу «Крэшгейт».

Брэд Питт, сыгравший главную роль в фильме «Формула-1 », сообщил, что создателей картины вдохновляли реальные события в автоспорте – в частности, авария на Гран-при Сингапура -2008.

В 2009-м выяснилось, что пилот «Рено » Нельсон Пике-младший намеренно разбил болид ради победы напарника Фернандо Алонсо , что привело к скандалу, известному как «Крэшгейт».

«Мы многое почерпнули. Пожалуй, вы сами можете выделить события: это случилось в 1994 году, а это – в 2008-м.

Мы почерпнули все. Мы многое подмечали – и я говорю это с уважением – у Фернандо. Мы находились на последнем месте и должны были играться с правилами. Нам нужно было дойти до самой грани правил, чтобы навязывать конкуренцию.

Вот с чего начинает Санни (гонщик-ветеран, герой Питта – Спортс’’), вот почему его не любят», – признался актер в подкасте Beyond the Grid.

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