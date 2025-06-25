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«Феррари» представила проект гоночной яхты

«Феррари» анонсировала проект 30-метровой гоночной яхты.

Презентация проекта, получившего название Hypersail, состоялась в Маранелло. Длина корпуса составляет 100 футов (чуть более 30 метров) – это будет первая в мире монокорпусная фойлинговая яхта.

Яхта была спроектирована «Феррари» совместно с французским проектировщиком Гийомом Вердье. Постройка яхты проходит в Италии, точное место не раскрывается. Спуск на воду запланирован на 2026 год.

Фото: Sky Sport Italy

Новый проект прокомментировал президент «Феррари» Джон Элканн, отметив при этом, что у «Феррари» нет планов принимать участие в знаменитой регате «Кубок Америки»:

«Проект яхты идеально вписывается в традиции «Феррари», вдохновение создатели черпали от нашего гиперкара, который уже трижды выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».

Что касается «Кубка Америки» – то правила регаты регламентированы, и по мнению организаторов наша яхта под эти правила не подпадает», – рассказал Элканн.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: ESPN F1
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Джон Элканн
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