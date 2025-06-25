Предсезонные тесты в 2026 году начнутся в январе – команды проведут 5-дневную программу в Барселоне, всего будет 11 дней тестов (RN365)

Стало известно расписание предсезонных тестов в 2026 году.

По информации Racingmews365, при подготовке к сезону-2026 в условиях перехода на новый технический регламент, команды проведут в общей сложности 11 дней предсезонных тестов.

Первые 5 дней тестов пройдут на трассе в Барселоне 26-30 января. При этом в течение этих пяти дней каждая команда сможет отработать на трассе только три дня. Увеличение количества дней было сделано на случай плохих погодных условий в конце января в Испании.

После этого команды проведут по две трехдневных сессий тестов на трассе в Бахрейне – они пройдут 11-13 и 18-20 февраля.

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