Предсезонные тесты в 2026 году начнутся в январе – команды проведут 5-дневную программу в Барселоне, всего будет 11 дней тестов (RN365)
Стало известно расписание предсезонных тестов в 2026 году.
По информации Racingmews365, при подготовке к сезону-2026 в условиях перехода на новый технический регламент, команды проведут в общей сложности 11 дней предсезонных тестов.
Первые 5 дней тестов пройдут на трассе в Барселоне 26-30 января. При этом в течение этих пяти дней каждая команда сможет отработать на трассе только три дня. Увеличение количества дней было сделано на случай плохих погодных условий в конце января в Испании.
После этого команды проведут по две трехдневных сессий тестов на трассе в Бахрейне – они пройдут 11-13 и 18-20 февраля.
Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Австрии: лучший шанс Норриса на возвращение в битву за титул?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости