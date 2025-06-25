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«Уверен, глубоко в душе в «Ред Булл» сожалеют от этом решении». Серхио Перес – о потере места в «Ф-1»

Перес уверен в сожалении «Ред Булл» о решении уволить его.

Бывший пилот «Формулы-1» Серхио Перес поделился мнением о ситуации, которая сложилась в его бывшей команде «Ред Булл».

В «Ред Булл» приняли решение расстаться с Пересом после того, как мексиканец не лучшим образом провел вторую половину сезона-2024. Однако ни Лиам Лоусон, ни Юки Цунода на данный момент не продемонстрировали лучших результатов в сравнении с Пересом.

«Должны ли в «Ред Булл» передо мной извиниться? Нет. То есть, в конечном счете, так устроена «Формула-1». Команда приняла определенные решение, находясь под колоссальным давлением – давлением, которое в «Ред Булл» сами помогли создать.

Тем не менее, я уверен, что глубоко в душе они сожалеют об этом решении. И я знаю об этом от весьма достоверного источника.

Как бы то ни было, что я могу с этим поделать? Остается только двигаться вперед. У меня в «Ред Булл» остались хорошие друзья, и хотя люди могут подумать, что меня радует происходящее с командой – на самом деле это не так», – рассказал Перес.

В «Ф-1» больше не будет звезд из гонок США. И вот почему – на примере супердоминатора «Индикара»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoРед Булл
logoФормула-1
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoСерхио Перес
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