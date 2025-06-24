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  • Льюис Хэмилтон: «В Италии чувствуешь себя настоящим романтиком, я все сильнее влюбляюсь в культуру, архитектуру. За пределами трассы все потрясающе»
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Льюис Хэмилтон: «В Италии чувствуешь себя настоящим романтиком, я все сильнее влюбляюсь в культуру, архитектуру. За пределами трассы все потрясающе»

Хэмилтон заявил, что влюблен в культуру Италии.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, как идет адаптация к работе в новой стране, и сообщил, что доволен всем, кроме результатов в 2025 году.

«Если честно, все просто потрясающе. Люблю путешествовать в Италию. Пока я не нашел себе постоянное жилье, не решил, что именно буду делать. Но мне недостает знания языка, и я об этом думаю.

Но я люблю приезжать в Маранелло. Чем больше я вижу Италию, тем сильнее влюбляюсь в культуру, здания, архитектуру. В Италии чувствуешь себя настоящим романтиком.

Откровенно говоря, это бурный год. Я работаю с новыми прекрасными партнерами, занимаюсь новыми вещами. У меня много бизнес-проектов, которые идут очень хорошо.

В целом за пределами трассы все складывается потрясающе, и я тружусь изо всех сил, чтобы это отражалось и на моих результатах. В этом плане я максимально доволен», – признался семикратный чемпион «Формулы-1».

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Льюис Хэмилтон: «Мне бы хотелось, чтобы машина «Феррари» следующего года могла выигрывать гонки. Это наш приоритет»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoЛьюис Хэмилтон
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