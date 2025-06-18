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Хэмилтон не попал на подиум в 10 гонках сезона – это худшая серия в его карьере

Хэмилтон установил антирекорд в своей карьере в «Ф-1».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон ни разу не попал на подиум в десяти прошедших Гран-при сезона-2025.

На данный момент это является антирекордом в его карьере. Последний раз на дистанции одного сезона Хэмилтон не попадал на подиум в 9 Гран-при подряд – это случилось в 2009 году. Прервать серию в тот раз Льюису удалось победой на Гран-при Венгрии.

Всего же Хэмилтон на данный момент (с учетом прошлого сезона) не может попасть на подиум вот уже в 12 Гран-при подряд – последний раз Льюис попал в топ-3 по итогам гонки на прошлогоднем Гран-при Лас-Вегаса.

Если Хэмилтону не удастся попасть на подиум и на предстоящем Гран-при Австрии, он повторит свою худшую серию в карьере без подиумов.

На данный момент худшую серию в карьере из 13 гонок без попаданий на подиум Хэмилтон провел с Гран-при Сан-Паулу 2023 года до Гран-при Испании 2024 года.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Гран-при Испании
logoГран-при Лас-Вегаса
Гран-при Венгрии
Гран-при Австрии
Гран-при Канады
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logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
Гран-при Бразилии
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