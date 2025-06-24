Журналист Бенсон: «Цуноду почти наверняка выгонят из «Ред Булл» в 2026-м, если не будет сильных улучшений»

Лишь большой шаг вперед спасет Цуноду в «Ред Булл», предположил Бенсон.

Редактор BBC Эндрю Бенсон поделился мыслями о составе «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» на сезон-2026.

«Юки Цуноду почти наверняка выгонят из «Ред Булл», если не будет сильных улучшений. Ожидается, что его заменит Изак Аджар, который впечатляюще начал карьеру в «Рейсинг Буллз». Француз станет напарником Макса Ферстаппена , если допустить, что нидерландец останется на своем месте.

У британца Арвида Линдблада , который проводит первый год в «Формуле-2» и занимает третье место в чемпионате, хорошие шансы на повышение в «Рейсинг Буллз». Сохранит ли Лиам Лоусон свой кокпит – открытый вопрос», – написал журналист.

Бенсон также высказался о других командах, где возможны перестановки – «Мерседесе» и «Альпин»:

«Вероятно, Джордж Расселл и Кими Антонелли сохранят свои места в «Мерседесе». Хотя, если Ферстаппен окажется доступен, это, разумеется, может привести к переменам.

В «Альпин» у Пьера Гасли контракт, однако ситуация со вторым кокпитом абсолютно подвешенная. Можно лишь гадать, кто его получит в той неопределенной обстановке, которая возникла после ухода главы «Рено» Луки де Мео, стоявшего за ребрендингом [коллектива «Формулы-1»] и назначением Флавио Бриаторе на пост исполнительного советника – де-факто босса команды».

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