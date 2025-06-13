Юки Цунода о риске покинуть «Ред Булл»: «Знаю, что случится, если не буду показывать результат»

Цунода понимает, что рискует потерять работу в «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода не считает, что ему гарантировано место в команде до конца сезона-2025, как утверждает советник Гельмут Марко .

«Если я не буду по-настоящему показывать результат, знаю, что случится.

Я знаю себя, и это не то положение, в котором я должен находиться. Но что ж, посмотрим. Я уверен, что способен отыграться и стать сильнее.

Дело не только в том, что вы (пресса – Спортс’’) любите рассуждать о втором кокпите «Ред Булл», но что есть, то есть. Я знаю, что проявлял себя в прошлые годы и в прошлых гонках, особенно на старте этого сезона. Много чего происходит», – подчеркнул японец перед Гран-при Канады .

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