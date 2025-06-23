«Вы тратите кучу времени и денег на разработку болида, а потом вам добавляют 10 кг балласта». Тото Вольфф – о гонках WEC

«Мерседес» не планирует возвращаться в гонки в Ле-Мане.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, почему немецкая компания не планирует возвращаться в гонки на выносливость и участвовать в гонке «24 часа Ле-Мана.

По словам Вольффа, главным образом «Мерседесу » не нравится правило «баланса возможностей», которое работает в Ле-Мане.

«Безусловно, «24 часа Ле-Мана» являются одной из величайших гонок в мире. Но «Формула-1 » – хоть в данном случае я, очевидно, и предвзят, – все равно стоит выше. Именно в «Формуле-1» лучшие гонщики, самые быстрые болиды, лучшие трассы. Но если бы мне нужно было ответить на вопрос, что дальше? Я бы ответил «24 часа Ле-Мана» и «500 миль Индианаполиса». Ну а затем, для узкой аудитории, «24 часа Нюрбургринг-Нордшляйфе».

На сегодняшний день мы концентрируем свое внимание на основной платформе – и это «Формула-1». Именно там мы хотим выступать. Именно «Ф-1» удерживает 99 процентов мировой аудитории. Все остальные соревнования немного позади.

Что касается планов «Мерседеса», то в прошлом мы уже участвовали в WEC и гонках в Ле-Мане. Но, скажем так, остались не в полной мере удовлетворены.

И тут есть один момент. Мы в «Мерседесе» – настоящие гонщики. И нам не нравится правило «баланса возможностей». Нам не нравится, когда кто-то со стороны ограничивает мощность вашего двигателя, эффективность работы батареи, вес болида, и так далее…

Вы тратите кучу времени и денег, стараясь разработать максимально быстрый болид, а потом вам просто решают добавить 10 кг балласта. Нам это не нужно. Мы хотим стараться строить максимально быстрые болиды», – рассказал Вольфф.

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